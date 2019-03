Muere Jan-Michael Vincent, actor de “Lobo del aire”, a los 74 años

El actor estadunidense Jan-Michael Vincent, quien se convirtió en uno de los galanes de la televisión en la década de los 80 por su personaje de piloto en la serie “Lobo del aire”, falleció a los 74 años.

De acuerdo con el portal TMZ, fue el 10 de febrero cuando el intérprete falleció en un hospital de Carolina del Norte a causa de un paro cardiaco, sin embargo, la noticia se dio a conocer este día luego de que un periodista encontrara su certificado de defunción.

Vincent nació en julio de 1944 y su primer trabajo como actor lo obtuvo en 1967 con un papel en la cinta “The Hardy Boys: The Mystery of the Chinese Junk”, tras ello participó en algunas grandes series como “Lassie” y “Bonanza” aunque con personajes pequeños.

Fue a principios de los 80 que comenzó a obtener mayor protagonismo con “The Survivors” y “The winds of war” y para 1984 se convirtió en todo un rompecorazones y gran estrella gracias a “Stringfellow Hawke” en “Lobos del aire” (Airwolf), serie con la que además se convirtió en el actor mejor pagado del momento.

Según medios internacionales, Vincent luchó gran parte de su vida contra el alcoholismo y el consumo de drogas, motivo por el cual “Lobos del aire” se canceló luego de tres temporadas.

La última película en la actuó el nominado en dos ocasiones al Globo de Oro, fue “White boy” de John Marino en 2002.