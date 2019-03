Muere Andre Previn, músico ganador de cuatro premios Oscar

El compositor y director de orquesta Andre Previn, quien a lo largo de su carrera ganó cuatro premios Oscar, falleció hoy a los 89 años en su casa en Manhattan, informó su representante, Linda Petrikova.

Nacido el 6 de abril de 1929 en Berlín, Previn era considerado un niño prodigio que ingresó a los seis años al Conservatorio y estudió un año en París en 1938, cuando su familia tuvo que huir de la Alemania nazi.

Fue un reconocido pianista de jazz que trabajó con figuras como Ella Fitzgerald, además de componer musicales, piezas de orquesta, dos operas y varios conciertos para su quinta y última esposa, la violinista Anne-Sophie Mutter.

Previn fue nominado para 13 premios de la Academia y ganó en cuatro ocasones por la música de las cintas “My Fair Lady”, “Gigi” (1958), “Porgy and Bess” (1959) e “Irma La Dulce” (1963).

Además fue nominado a tres premios Oscar en un solo año: 1961, cuando reconocieron sus orquestaciones para las cintas “Elmer Gantry” y “Bells Are Ringing”, así como por la canción “Faraway Parte de la ciudad “de la comedia “Pepe”, señaló el diario The New York Times.