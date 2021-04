Mexicanos se hacen de ‘BAFTA’ a Mejor Sonido; se perfilan para hacer lo propio con el ‘Oscar’ (VIDEO)

Los mexicanos Michelle Couttolenc, Jaime Baksht y Carlos Cortés se perfilan para hacerse del “Oscar” a Mejor Sonido luego de que ganaran el “BAFTA” por su trabajo en la cinta “El Sonido del Metal”.

Para alzarse con el galardón de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión se impusieron a “Greyhound”, “Noticias del Gran Mundo”, “Nomadland” y “Soul”.

Antes del “BAFTA”, Couttolenc, Baksht y Cortés se erigieron como los ganadores, en su categoría, en los AMPS Awards.

“El Sonido del Metal” gira en torno de un baterista que comienza a perdición la audición.

La cinta dirigida por Darius Marder está protagonizada por el actor británico Riz Ahmed.

Para hacerse del “Oscar” a Mejor Sonido, Couttolenc, Baksht y Cortés deberán imponerse a “Greyhound”, “Soul”, “Mank” y “Noticias del Gran Mundo”.

A BAFTA win sounds good! Sound of Metal picks up the award for Sound. #EEBAFTAs pic.twitter.com/CXa2EQhHUF

— BAFTA (@BAFTA) April 10, 2021