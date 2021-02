Marilyn Manson todo un ‘estuche de monerías’

Amén de abusador y manipulador, la actriz Evan Rachel Wood tachó de racista y antisemita al cantante Marilyn Manson, de quien fuera pareja entre 2007 y 2010.

La protagonista de la serie de televisión “Westworld” aseguró que el también compositor, actor y director de cine la llamaba judía de una manera despectiva.

Y que se refería de manera negativa a las personas de color.

“Me llamaba judía de una manera despectiva; dibujaba esvásticas sobre mi buró cuando estaba enojado conmigo; como mi madre se convirtió, y no era descendiente de judíos, él me decía cosas como ‘es mejor porque eso quiere decir que no tienes sangre judía’, refirió Wood en cuanto al hecho de que Manson la llamara judía de una manera despectiva.

Respecto a que se refería de manera negativa a las personas de color, la actriz aseguró haber escuchado la palabra con “n” una y otra vez.

“Escuché la palabra con ‘n’ una y otra vez.

“Esperaba que todos a su alrededor se rieran.

“Si no lo hacías, o (Dios no lo quisiera) lo cuestionabas, te señalaba y abusaba más de ti.

“Nunca estuve más asustada en mi vida”, hizo notar Wood.