Mahershala Ali le da a “Green book” su primer Oscar en Actor de Reparto

El estadunidense Mahershala Ali ganó este domingo el Oscar en la categoría de Mejor Actor de Reparto por su papel del destacado pianista “Don Shirley” en la película “Green book”.

El actor, quien ya había ganado una estatuilla en esta categoría en 2016 por su participación en “Moonlight”, aseguró que capturar la esencia de Don Shirley fue todo un reto para su interpretación.

Además, agradeció a su familia “que me ha permitido ir hacia adelante, a mi esposa y a mi hija y a mi productor y a todo el mundo que colaboró con esta película”.

Ali interpreta a “Don Shirley”, un pianista y compositor de jazz que entabla una amistad con su conductor y guardespaldas Tony Vallelonga, interpretado por Viggo Mortensen.

En esta categoría compitió con Adam Driver (BlacKkKlansman), Sam Elliott (A Star Is Born), Richard E. Grant (Can You Ever Forgive Me?) y Sam Rockwell (Vice).