Los Caligaris y la Sonora Dinamita tocarán en el Almoloya Road

Los Caligaris, La Lupita, Liran’ Roll, Los de Abajo, Sonora Dinamita, Silverio y Out of Control Army, entre otros grupos, tocarán en el Festival Internacional Almoloya Road, que se llevará a cabo del 5 al 7 de abril.

También participarán Royal Club, Señor Bikini, Sonido Pancho, Yucatán a Go Go, Salón Victoria, Garrobos, Heavy Nopal, Bloody Benders, Remedio Kasero, Radio Katoche, Los Velásquez, The Pápulas, Transpor-T, Maite Mindu, Kike Cadillac y el Combo Rockabilly.

De acuerdo con información de Go Talent, los asistentes encontrarán otros atractivos y actividades en el evento como lucha libre, toros mecánicos, talleres de motos, barberías y demás actividades que enaltecen la cultura “biker” en el país.

Integrantes de Los Caligaris despedirán su estancia en el país y a su gira “#EspírituPayaso”, que consagra a esa banda como una de las más fuertes de Argentina y América Latina.

Después de tres años sin nuevo material musical, La Lupita llega al escenario con el “cover” de “La Banda Borracha”, producido por “La Chiquis” Amaro, que da pie al regreso del grupo de rock mexicano.

Por su parte, el grupo de rock–blues Liran’ Roll celebra sus 28 años de trayectoria, además de promocionar su más reciente trabajo “Libérame” .

De igual forma, Los de Abajo interpretará las canciones del álbum “Arriba” y el sencillo “Este ritmo”, que alude al movimiento estudiantil de 1968 en México.

Almoloya Road Festival se desarrollará en el Parque Ecoturístico Almoloya del Río, Estado de México. Los boletos están disponibles en puntos de ventas autorizados y portales en línea.