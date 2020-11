Lionsgate pondrá a Diego Luna en carrera por el ‘Oscar’ como mejor actor de reparto

Ante las loas de la crítica a su trabajo en la cinta “Wander Darkly”, Lionsgate se propone poner al actor mexicano Diego Luna en la carrera por el “Oscar” como mejor actor de reparto.

La cinta gira en torno de una pareja que se ve obligada a lidiar con traumas del pasado para avanzar en su problemática relación.

En “Wander Darkly”, a la que Lionsgate está dando un fuerte impulso con el propósito citado en un principio, Luna encarna a “Matteo” y la actriz Sienna Miller a “Adrienne”.

Además, por su trabajo en el filme dirigido por la estadounidense Tara Miele, la nacida en Nueva York podría ser nominada a la estatuilla de la Academia en el rubro de mejor actriz.

What do you think happens when you’re gone? Diego Luna and Sienna Miller star in #WanderDarkly Watch it at home on demand December 11. pic.twitter.com/wn0w9xRkgg

— Wander Darkly (@WanderDarkly) October 19, 2020