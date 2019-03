J Balvin y Sean Paul fusionan talento en tema “Contra la pared”

“¡Fue estupendo trabajar con J Balvin! Es una estrella del mundo latino que posee un gran conocimiento y respeto por la música Dancehall, así que cuando las estrellas del Dancehall y la música latina se unen, el resultado es fuego puro”, dijo el cantante del tema “I’m still in love with you”, popular en 2002.