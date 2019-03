Fallece a los 89 años Katherine Helmond, ganadora del Globo de Oro

La actriz estadunidense Katherine Helmond, ganadora del Globo de Oro y nominada a siete premios Emmy, falleció el pasado 23 de febrero, a los 89 años, informó hoy la agencia de talentos APA.

De acuerdo con el portal Hollywood Reporter, Katherine murió en su casa de Los Ángeles, por complicaciones del Alzheimer.

La intérprete nació el 5 de julio de 1929 y desde pequeña mostró su gusto por la actuación, motivo por el cual participó en varias obras escolares. En 1955 debutó en la película “Wine of morning” bajo la dirección de Katherine Stenholm.

En 1962 irrumpió en la pantalla chica con la serie “Car 54, Where are you?”. Tras participar en variedad de programas como “The Rookies”, “El hombre nuclear”, “Meeting of minds”, “La mujer biónica” y “Pearl”, su reconocimiento llegó con “Soap” (1977-81).

En dicha serie compartió créditos con Rod Roddy y Richard Mulligan e interpretó a la protagonista “Jessica Tate”, personaje por el que ganó su primer Globo de Oro en 1981.

Fue también conocida por el papel de “Mona Robinson” en el sitcom “Who’s the Boss?” (1984-1992), papel por el que obtuvo su segundo Golden Globe en 1989.

Apareció además en 14 episodios de “Everybody loves Raymond” como “Louis Whelan”.

En su carrera, Katherine Helmond también prestó su voz para la película animada “Cars”, fue “Lizzie”, un Ford T 1923, en las tres cintas. El año pasado se le vio en el largometraje de Michael Oblowitz, “Frank and Ava”.