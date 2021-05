“Es falta de profesionalismo”Así se indignó Tinieblas Jr. luego de que Macky lo denunciara

Continúa la polémica rodeando a la primera edición de ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’, esto luego de los comentarios que hiciera Tinieblas Jr. respecto a la actitud que tuvo Macky González tras recibir una nalgada por parte del luchador.

Y es que el enmascarado se dijo molesto con la atleta debido a que ésta dejó de seguir la coreografía y abandonó la competencia de baile, situación que calificó como una “falta de profesionalismo”.

“Es falta de profesionalismo. Les estaba diciendo que era como si estuviera en la tercera caída y me rompen la nariz. ‘Ay, ya me voy a bajar, porque lo hiciste mal’. Eso no estaba hecho. Ella tiene que terminar tal cual, la adrenalina estaba al por mayor, íbamos a ganar, te lo prometo”, comenzó a expresar el luchador visiblemente molesto.

Asimismo, Tinieblas resaltó que prefería que dicha situación se la expresara de manera privada, por lo que hacerlo de forma pública y el parar la coreografía lo calificó como una falta de respeto.

“Yo tengo familia, me está viendo mucha gente, no le puedo faltar al respeto en ese momento, ella tiene que seguir hasta que estemos en camerinos me puede decir lo que quiera, pero esa fue una falta de respeto a ustedes, al público, a mí y a ella misma porque es una tontería lo que hizo”, agregó.

Fue en el show de este viernes de ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’ donde Macky y Tinieblas protagonizaron una atrevida coreografía al ritmo de afro, baile que requiere de mucho contacto físico.

Aunque el espectáculo se desarrollaba de la mejor manera, a la mitad de la coreografía el luchador le propinó un par de nalgadas a la excapitana de Guerreros, lo que causó su disgusto e incomodidad

Debido a ello, el baile tuvo que ser detenido y al ser cuestionada por los jueces sobre qué es lo había sucedido, Macky reveló que la causa de su enojo es porque Tinieblas Jr. la tocó sin su consentimiento, ya que dicha nalgada no era parte de la coreografía.