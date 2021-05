Encuentran carta perdida de Einstein donde predice supersentidos de las aves

Recientemente se dio a conocer una carta del famoso físico Albert Einstein que estuvo perdida por un largo tiempo y que escribió alrededor de hace 70 años.

Una investigación publicada por la revista Journal of Comparative Physiology revela que antes de que se descubriera que las aves podían guiarse por el campo magnético de la Tierra, Albert Einstein –nacido en Alemania en 1879- ya intuía sobre los supersentidos en animales y lo que podrían aportar para futuros desarrollos.

La carta, escrita en 1949 y que recién acaba de descubrirse, iba dirigida al ingeniero Glyn Davus, quien era conocido por sus investigaciones sobre el radar.

De acuerdo a los expertos, Einstein se interesó en las investigaciones sobre abejas del etólogo austriaco Karl von Frisch. Incluso, en 1949 asistió a una conferencia suyo y tuvieron una reunión privada junto con Davys.

Luego de esta reunión es que Einstein escribió la carta, en lo que parece ser una respuesta a lo planteado.

“Estoy bien enterado con la admirable investigación del señor V. Frisch. Pero no veo la posibilidad de usas esos resultados en una investigación que concierna a las bases de la física.

Einstein was truly ahead of his time.

A letter written by Einstein over 70 years ago has recently surfaced, revealing how understanding animal perception and navigation in birds and bees may lead to innovations in physics 🐝🐦🕊

📸 Credit: Dyer et al. 2021, J Comp Physiol A pic.twitter.com/Y3iJmCzY8a

— Cosmos Magazine (@CosmosMagazine) May 13, 2021