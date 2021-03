“Ellos odian porque no pueden compararse” Floyd Mayweather lanza duro mensaje a el “Canelo”

El excampeón mundial de boxeo Floyd Mayweather, visitó la zona arqueológica de Tulum, Quintana Roo, donde algunos aficionados mexicanos lo increparon y le mencionaron el nombre de Saúl ‘Canelo’ Álvarez, lo que provocó una respuesta de ‘Money’ posteriormente en sus redes sociales.

Mayweather ingresaba a pie a la zona arqueológica de Tulum, cuando los aficionados de alrededor comenzaron a gritar: “¡Canelo!, ¡Canelo¡, ¡Canelo!”. Ante esto, la seguridad que acompañaba al exboxeador estadunidense reaccionó y encaró a las personas que coreaban el apodo del púgil jalisciense, sin que el incidente pasara a mayores.

Horas después del incidente ocurrido en Quintana Roo, ‘Money’ publicó en sus redes sociales un video de su pelea contra Saúl Álvarez, donde exhibe algunos de los mejores golpes que le conectó al mexicano, acompañado de un mensaje indirectamente dirigido al propio ‘Canelo’.

They hate cause they can’t relate. #TBE @FloydMayweather pic.twitter.com/BeE4XRA0R8

— Mayweather Promotions (@MayweatherPromo) March 11, 2021