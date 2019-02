El Hijo del Santo pide perdón por haber sido rudo

El luchador mexicano El Hijo del Santo pidió perdón por hacer sido rudo en algún momento de su carrera profesional y prometió jamás volver a pasarse “al lado oscuro”.

“Mi padre inició como rudo y precisamente por eso eligió el nombre de El Santo. Jesús Lomelí era su consejero. Él le dijo que debía ser así para que la gente se preguntara cómo es que se llamaba El Santo si es de los malos. Funcionó muy bien y yo también decidí apostar por la parte oscura”, comentó.

Durante el ciclo de charlas “Conociendo a…”, que se llevó a cabo este domingo en la alcaldía Tlalpan, en el sur de la Ciudad de México, El Hijo del Santo recordó que en sus inicios siempre se presentó en la Arena México como parte de los Técnicos. Cuando optó por irse a la Triple AAA se ofendieron los de allá.

“A mi regreso me recibieron con abucheos y groserías. Me aventaban cosas calientes, no sé si era café, pero yo me sentía mal por ello. En ese momento pensé que si me iban a estar ofendiendo pues entonces me haría rudo y por eso me pasé al otro lado. Sólo fue durante un año”.

Pero todo cambió cuando dos niños se acercaron llorando a él para decirle que no debía ser rudo porque lo querían mucho.

“Fue divertido e interesante hacer enojar al público. Yo era muy cínico. Nunca lo ofendí con el micrófono ni con groserías, sólo me burlaba, pero lo disfruté. Sin embargo, las lágrimas de los niños me hicieron recapacitar. Hoy pienso que fue un tropezón y ofrezco una disculpa por haber sido rudo”.

Sobre un ring instalado en la explanada de la alcaldía y ante decenas de personas, El Hijo del Santo reveló que es egresado de la carrera de Ciencias de la Comunicación y que la comunicadora Pati Chapoy le dio su primera oportunidad como reportero.

“Quería ejercer como comunicólogo y cuando Pati Chapoy estaba en Televisa, me dio la oportunidad. En el programa ‘El mundo del espectáculo’ yo tenía mi sección: ‘El mundo de la lucha libre con El Hijo del Santo’.

“En ese tiempo entrevisté al Perro Aguayo, a Mil Máscaras y después mi productora Gabriela consiguió un espacio para hacer el programa de ‘Experiencias con El Hijo del Santo’”, platicó.

El luchador, primogénito del afamado “Enmascarado de Plata”, también habló de su labor social en favor del medio ambiente y las especiales marinas en peligro de extinción. Compartió que escribe para un periódico de circulación nacional y posee varias tiendas con artículos de El Santo.

Finalmente, informó que continúa escribiendo el guión para la bioserie inspirada en la vida y obra de su padre.

El Hijo del Santo recibió de parte de la Alcaldía de Tlalpan un reconocimiento por su trayectoria profesional y labor social.

Asimismo, sopló las velas de un gran pastel con motivo de sus 37 años de trayectoria en el ring. El público presente le lanzó porras, le cantó Las Mañanitas y después comieron una rebanada del pastel.

Rey Misterio y Lady Apache fueron algunas de las personalidades presentes en la charla.