DJ mexicano Ali Masare ofrecerá “show” como cantante de hip hop

El productor, DJ y ahora cantante mexicano de hip hop Ali Masare prepara la logística de su primer concierto como estelar en el Multiforo Urbano Bajo Circuito, donde se presentará el 6 de abril próximo en compañía de invitados especiales.

Con más de 10 años de trayectoria musical con sesiones de tornamesista de música electrónica, ahora se medirá ante el micrófono para interpretar sus propias composiciones al ritmo de hip hop y rap.

En entrevista con Notimex aseguró que su canción “Hablemos claro”, disponible ya en plataformas digitales, le muestra el camino del género urbano, ya que ha tenido buen recibimiento.

“El tema tiene un tono festivo, porque sólo en las fiestas se puede hablar claro, porque el estado de ánimo está limpio y lleno de energía para entablar una comunicación directa”.

Afirmó que este corte es agradable y por la universalidad de la música la gente disfruta no sólo cantarla sino también bailarla.

“De hecho, ‘Hablando claro’ es para divertirse mientras hablas con la verdad y para lograr un buen tema dejé la producción en manos del joven regiomontano Mau Sky, porque siempre es bueno abrirse a otros beats.

“Como disc jockey he tocado en Nueva York, Los Ángeles y Las Vegas, así que este concierto en Bajo Circuito será el comienzo de una serie de conciertos que me lleven a una gira internacional, porque los últimos 11 años he sido DJ”.

Sin embargo, como cantante urbano de hip hop ha logrado que a través de las redes sociales ya lo escuchen en Ecuador, España, Chile y Argentina, por lo que tiene la certeza de que algún día visite esos países donde ya tiene un público fiel.

“Si mi gente de México me apoya lo lograré, porque ya es tiempo de que la música mexicana, sin importar el género, vuelva a ser la numero uno en el mundo, tenemos todo para ser potencia cultural”.

Reconoció que la industria y el mercado musical han cambiado y ahora el consumo es por canciones y no por álbumes, “sin embargo, no dejaré pasar el momento de tener mi propio disco en físico, por pura nostalgia, así que prepararé un EP (disco de corta duración) con las canciones que llevo hasta ahora: “Tú me gustas”, “Tenerte”, “Yo te dije” y “Hablando claro”.

Alí Masare, quien ha colaborado con Panteón Rococó, Kynky, Dr. Shenka, JotDog y Jessy Bulbo, consideró que los géneros electrónicos, hip hop, rap, reggaetón y trap son hermanos, por lo que las nuevas generaciones de talentos tienen una gama infinita para sobresalir en cualquiera de éstas. “Yo soy un ejemplo de ello y ahora estoy abriendo camino en el hip hop”.