Disney+ da probadita de cortometraje de ‘Los Simpson’ con temática de ‘Star Wars’

El adelanto de un cortometraje de “Los Simpson” con temática de “Star Wars” fue dado a conocer por Disney+.

“En una guardería muy, muy lejana, pero aún en Springfield, Maggie está en una búsqueda épica de su chupete robado.

“Su aventura la pone cara a cara con jóvenes padawans, señores Sith, droides familiares, escoria rebelde y una batalla definitiva contra el lado oscuro, en este cortometraje original que celebra la galaxia de Star Wars”, se desprende de la sinopsis oficial del cortometraje “Maggie Simpson in The Force Awakens From Its Nap”.

El adelanto de Disney+ se enmarca en la celebración, este martes, del denominado “Día de Star Wars”.

La franquicia creada por George Lucas es festejada cada 4 de mayo.

Sin embargo, la fecha conmemorativa en referencia es informal.