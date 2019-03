Desesperado pedido de Justin Bieber: “Oren por mí”

En su edición del 12 de febrero la revista People publicó una información exclusiva con respecto a Justin Bieber y su estado de salud. El título de la nota era “Justin Bieber recibe tratamiento contra la depresión”.

Y sumaban el testimonio de una fuente confiable del entorno del cantante. “Él tiene buena ayuda a su alrededor y está recibiendo algún tratamiento. Él parece confiado de que se sentirá mejor pronto”, contó esta persona del círculo íntimo del canadiense.

“Comenzó siendo un dulce adolescente canadiense Un gran niño, muy educado y amable con todos. Tener esa gran cantidad de fama lo cambió por completo. Tenía acceso a todo en todo momento y estaba rodeado de personas que nunca le decían que no a nada”, agrega la nota.

El problema es que hace unas horas fue el propio Justin quien subió un posteo en su cuenta de Instagram, en la que tiene más de cien millones de seguidores, y le mandó un mensaje directo -y preocupante- a sus fans.

“Solo quería mantenerlos informados un poco, espero que lo que yo estoy pasando resuene con ustedes. He estado luchando mucho. Me siento súper desconectado y extraño”, comenzó.

“Siempre me recupero, así que no estoy preocupado, solo quería acercarme y pedir que sus muchachos oren por mí. Dios es fiel y sus oraciones realmente funcionan gracias … la temporada más humana en la que he estado enfrentando mis cosas de frente …”.

Además, la fuente indicó a People que las dificultades del cantante no tienen nada que ver con su matrimonio con la modelo Hailey Baldwin.

Con información de People.