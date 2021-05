Descarta actor Andrew Garfield participación en filme ‘Spider-Man: No Way Home’ (VIDEO)

Con un “no he recibido una llamada telefónica” descartó el actor Andrew Garfield su participación en el filme “Spider-Man: No Way Home”.

“Que la gente está mencionando es una idea genial.

“Y de nuevo.

“No he recibido una llamada telefónica”, aseveró Garfield, quien apuntó que “no era algo que haya tenido en mente de manera reciente” volver a encarnar a “Peter Parker”.

“Es extraño.

“No es algo en lo que haya pensado porque cerré ese libro por mí mismo y no he tenido que pensar en ello, así que no es algo que realmente haya considerado”, puntualizó Garfield.