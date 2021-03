Demandan a Blue Demon Jr, por maltrato y amenazas de muerte

Cada vez más mujeres se animan a alzar la voz y a poner un alto a las agresiones físicas y sexuales denunciando y exhibiendo a sus agresores. Tal es el caso de Mónica Carrillo, actual esposa del luchador Blue Demon Jr. quien lo acusó ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ) por amenazas de muerte y maltrato.

Así lo dio a conocer la propia pareja del gladiador en entrevista con el programa de espectáculos ‘Chisme No Like’, en donde aseguró que durante los 20 años de matrimonio ha sufrido diversos tipos de violencia.

“Es una situación sumamente difícil, porque está mi matrimonio con él por 20 años, está mi familia, están todas las personas cercanas que han sido testigo de muchas cosas, yo decidí hacerlo porque yo valgo mucho y no merezco ser pisoteada por nadie y menos por una persona que se justifica que pesa mucho, que hay gente poderosa alrededor de él y no voy a hacer nada, creo que eso no es justo, creo que estamos en un momento en el que debe de haber equidad para toda la gente”, comenzó por explicar.

Según explicó Carrillo, durante todo este tiempo había preferido mantenerse callada por “cobardía”; sin embargo, el motivo que la orilló a denunciar las agresiones fue por sus tres hijas.

“He sido abusada de muchas formas, estoy cansada que porque estoy atrás de una persona que es famosa me tengo que callar, esto más que por mí lo hice porque tengo tres hijas”, dijo.

Blue Demon Jr. la amenazó de muerte tras denunciarlo

Asimismo, la esposa de Blue Demon Jr. afirmó que tras presentar formalmente la demanda ha sido amenazada de muerte por parte del propio luchador, luego de que éste fuera notificado.

“Oficialmente hice una denuncia ante la Fiscalía de la Mujer por amenazas de muerte y maltrato, él ya fue notificado, pero al ser notificado se agravó más la situación, porque ahora tengo más acoso en mi negocio, que es un negocio que es de ambos, llamadas telefónicas, hostigándome, tomándome fotografías todo el tiempo y llamadas todo el día diciéndome que me van a matar, que me van a desaparecer, que no sé con quién me meto. Yo creo en la autoridad y creo que estamos en el mejor momento de denunciar”, expresó.

Mónica aseguró que el luchador intentó hablar con ella para arreglar la situación, pero prefirió alejarse de él, lo que ocasionó que las amenazas también fueran dirigidas hacia su familia.