Coronavirus topó con pared con Trump: Paty Navidad

En el caso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el coronavirus topó con pared, aseguró la actriz Paty Navidad

“Para los que están felices porque @realDonaldTrump dio positivo a COVID-19, no olviden que el virus ha demostrado ser selectivo y egoísta, no se queda donde no lo convierten en protagonista o no le temen, aquí se topó con pared, con un poco de #CDS, agua y jabón esaparecerá”, tuiteó la también cantante.

Así las cosas, Navidad dijo tener la certeza de que el presidente de Estados Unidos superará su positivo a coronavirus y que regresará fortalecido.

“No se emocionen adoradores del virus socialista-comunista-marxista-progresista. Todo estará bien con @realDonaldTrump y @FLOTUS y pronto regresarán fortalecidos, primero Dios. Red heartFolded hands#FuerzaPatriotas #Trump2020 #MéxicoPatriotaConTrump2020”, puntualizó la actriz y cantante por la misma red social.