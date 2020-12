Controlan fuego incipiente en hotel de actor Roberto Palazuelos en Tulum

Un fuego incipiente fue controlado en un hotel del actor Roberto Palazuelos en Tulum.

El también empresario, personalidad de televisión y abogado dio cuenta del hecho, del que fue responsable un hombre con barba, mismo que echó mano de un encendedor y quien fue captado por una cámara.

“El barbón ese, el día que me lo encuentre, vas a ver la madriza que le voy a dar personalmente, así que si me está escuchando, que sepa que se acaba de echar un alacrán a la espalda porque, además, no se vale que ponga en riesgo la seguridad de niños de esa manera.

“Estaban los hijos de mi socio ahí adentro, una niñita de 7 y un niñito de 5”, aseveró Palazuelos, en entrevista televisiva, sobre el fuego incipiente.