Cantante Jade Bird, emocionada de presentar su álbum debut en México

“Creo que no podría haber hecho un mejor trabajo, siento que estoy diciendo lo que realmente quería decir. Siento que es un viaje del pasado a mi presente, puedes encontrar todo tipo de contradicciones entre una joven de 18 años a una de 21. Pero realmente me siento muy feliz de poder contar una historia con él”, destacó la artista en entrevista con Notimex.

Tras varios meses de esfuerzo y dedicación, la cantautora británica Jade Bird debutará en México con el lanzamiento de su primer material discográfico, compuesto por varios temas de su autoría que reflejan su visión de la vida y su forma de afrontar el día a día.

En palabras de Jade, “la música es la única forma de ser quien realmente soy. A veces tengo conversaciones conmigo para entender mis sentimientos y la música me ayuda a ponerlos en una canción, me ayuda a entenderlos”.

El álbum está conformado por temas como “Love has all been done before”, “Uh Huh” y “Lottery”, este último pasó tres semanas en el primer puesto de la Radio Triple A, convirtiendo a Jade en la primera artista nueva en llegar a dicha posición.

“A la hora de grabar este álbum tuve que enfrentarme a muchos desafíos. Yo creo que el más complicado fue tratar de sonar mejor y tratar de avanzar y crear algo nuevo, a veces sentía que estaba cantando algo que ya se había hecho antes.

“Sé que es un cliché, pero todo lo que me rodea me inspira para crear música. La gente y sus conversaciones, todas son historias que se pueden contar y la música me ayuda a hacerlo. Por eso todo lo que está en álbum es un poco inusual”.

Jade Bird se presentará este sábado en Guadalajara, durante el Festival Roxy, un encuentro musical y gastronómico cuyo objetivo es crear espacios de interacción para un público adulto, ampliando el panorama de entretenimiento en la capital de Jalisco.

“Me encanta México, digo, es mi primera vez aquí como artistas porque ya había venido de vacaciones, pero eso no cuenta. Me encantan la ciudades grandes, siento que son muy rápidas y muy caóticas.

“Siempre que estás arriba del escenario sientes un poco de nervios, pero es la mejor sensación de la vida: ver a la gente ahí, cantando y bailando; te sientes en la cima del mundo”.

Finalmente, la artista comentó que una de sus debilidades mexicanas es el tequila: “Si tuviera que escribir alguna canción sobre México, sería sobre el tequila, me encanta. Yo no puedo tomar otra cosa que no sea el tequila, porque me pongo triste y el tequila me pone feliz”.