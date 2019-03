Caifanes prefiere documental a “mentiras” de bioserie de José José

“Nos metieron medio a fuerzas hablando de los Caimanes en lugar de Caifanes. Pusieron a Raúl Fernández en vez de Saúl Hernández y a mí me llamaron Andrés, es una cosa rarísima”, comentó el baterista.

La manera en que la banda mexicana de rock Caifanes quedó plasmada en la bioserie “José José, El Príncipe de la Canción” (2018), es una “aberración, una bola de mentiras”, aseguró Alfonso André, uno de sus integrantes.

“Nos metieron medio a fuerzas hablando de los Caimanes en lugar de Caifanes. Pusieron a Raúl Fernández en vez de Saúl Hernández y a mí me llamaron Andrés, es una cosa rarísima”, comentó el baterista.

En entrevista con Notimex, admitió que no ha visto la serie producida por Telemundo, pero seguidores de Caifanes les enviaron diversos clips y no le gustaron.

“Me parece una aberración porque los Caimanes no tienen absolutamente nada que ver con nosotros ni con lo que hicimos, ni con lo que narran que supuestamente pasa dentro de la banda, son una bola de mentiras y cosas que son todas un espanto”, subrayó.

Realizar un documental acerca de Caifanes sería más aceptable para Alfonso André, aunque dudaría en abrir su intimidad al público.

“No se me antoja estar ventilando mi vida para hacer una bioserie del grupo, pero tal vez sí en un documental que podría ser más serio. Sin embargo, se me complicaría porque soy una persona bastante reservada, prefiero no andar escupiendo mi vida a los cuatro vientos”.

Alfonso André se presentará el 17 de marzo en la Carpa Intolerante del Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino para ofrecer el espectáculo “Bowie: André y amigos” en el que varios músicos interpretan temas de David Bowie a manera de tributo. Un día antes estará con Caifanes en el escenario Indio.