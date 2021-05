Billboard Music Awards: Bad Bunny gana premio a el mejor artista latino

El conocido ’Conejo Malo’ recibió su primer premio de la noche en la gala de los Billboard Music Awards que se desarrollan desde el Microsoft Theater en Los Ángeles.

Con un atuendo oscuro y con pocas ganas de hablar, como el mismo mencionó, Bad Bunny recibió de manera presencial su reconocimiento a Mejor artista latino.

Congratulations, @sanbenito! 🎉 He won for Top Latin Artist at the 2021 #BBMAs. 🏆

— billboard (@billboard) May 24, 2021