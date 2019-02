Banda King Crimson anuncia nuevas fechas en México

Esta noticia fue anunciada debido a la alta demanda y a la extraordinaria respuesta del público de este país; las nuevas fechas están programadas para el 26 de agosto en el Teatro Diana de Guadalajara, y el 30 de agosto en el Teatro Metropólitan, en la Ciudad de México.

Los boletos para estas presentaciones estarán disponibles en preventa exclusiva para tarjetahabientes Citibanamex el 7 de febrero, y al día siguiente saldrán a la venta general a través de Ticketmaster y en las taquillas de ambos recintos.

La gira llevará a Robert Fripp (guitarra y teclados), Jakko Jakszyk (guitarra y voz), Bill Rieflin (teclados), Tony Levin (bajos, “chapman stick” y coros), Mel Collins (saxofones y flautas), Gavin Harrison (batería), Jeremy Stacey (batería y teclados) y Pat Mastelotto (batería) a tocar en tres continentes.

En esta serie de espectáculos se incluirá material de 12 de sus 13 álbumes de estudio durante aproximadamente tres horas, incluidas muchas de las canciones de su álbum de 1969, “In The Court of the Crimson King”, descrito por el músico Pete Townshend, como una “misteriosa obra maestra”.

Esta alineación de ocho músicos interpreta muchas piezas históricas que Crimson nunca ha tocado en vivo, al tiempo que incorpora nuevos arreglos a piezas clásicas de Crimson.

También hay nuevos instrumentos y canciones, así como las composiciones de los tres bateristas, Pat Mastelotto, Gavin Harrison y Jeremy Stacey, se informó mediante un comunicado.