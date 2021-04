Bad Bunny demostró en los Latin American Awards 2021, quien es el mejor

El triunfador indiscutible de la noche de los Latin American Music Awards 2021 fue el artista puertorriqueño Bad Bunny, que ganó en las cinco categorías de las ocho categorías en las que estaba nominado.

El colombiano J Balvin, por el contrario, fue uno de los perdedores más sonados al quedarse con las manos vacías a pesar de contar con nueve nominaciones.

El cantante urbano de Puerto Rico ganó los premios de artista, álbum y artista masculino del año, así como los de artista favorito urbano y disco favorito urbano.

No obstante, fue una de las grandes ausencias de la sexta edición de los Latin AMAs que se celebraon en el coliseo BB&T Center, en Sunrise, en el estado de Florida.

Si J Balvin se fue de vacío, Karol G, quien también llegaba al frente de la lista de nominaciones, con nueve candidaturas, corrió mejor suerte que su compatriota.

Bad Bunny has won the 5 categories of the Latin American Music Awards 2021. #LatinAMAs

• Artist of the Year

• Favorite Artist – Male

• Favorite Artist – Urban

• Album of the Year: YHLQMDLG

• Favorit Album: LAS QUE NO IBAN A SALIR pic.twitter.com/lXIPPMMQhf

— Bad Bunny World 🤍 (@BBunnyWorld) April 16, 2021