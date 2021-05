Aumenta un 70% el abandono de mascotas

A las mascotas que le va bien, comentó, son a las que los propietarios depositan en algún refugio o asociación.

Añadió que además de la difícil situación económica, había poca información sobre la forma en que se contagia el virus, lo que sirvió de pretexto para deshacerse de las mascotas.

“Desafortunadamente hay muchos casos de maltrato animal y no se cuenta con el apoyo de las autoridades para atacarlos, a veces uno llega con denuncias de maltrato o asesinato y las fiscalías no quieren tomarla, porque no es considerado como un delito grave”, expresó.