Anuncian secuela de filme ‘Gato con Botas’; llevará por nombre ‘Puss In Boots: The Last Wish’

“Puss In Boots: The Last Wish” llevará por título la secuela del filme “Gato con Botas”, al que el actor español Antonio Banderas podría volver a prestarle su voz.

El personaje tuvo su primer filme en solitario en 2011.

Siete años antes, el “Gato con Botas” había aparecido en la cinta “Shrek 2”.

Ahora, y de la mano de DreamWorks Animation, la secuela de su primer filme será producida por Mark Swift.

Mientras, la dirección recaerá en Joel Crawford.

Por el momento se desconoce la trama de “Puss In Boots: The Last Wish”.