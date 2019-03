Alexsandro Palombo presume a “Marge Simpson” vestida al estilo Mondrian

En 1965 el diseñador francés Yves Saint Laurent presentó una colección de alta costura inspirada en la obra del pintor holandés Piet Mondrian, siendo el vestido Mondrian el más famoso, convirtiéndose en un icono de la moda en los años 60.

Fue en 2013 cuando el artista pop Alexsandro Palombo vistió a “Marge Simpson” con el famoso atuendo en una serie de ilustraciones que aluden a las múltiples portadas de revista en las que la prenda creada por Laurent apareció.

Durante este año el Museo Yves Saint Laurent, en París, exhibirá las prendas más famosas del creador galo, y el vestido Mondrian será la pieza estrella. Por tal motivo, Alexsandro Palombo compartió en sus redes sociales las ilustraciones que hizo de “Marge Simpson” portando esa pieza.

En las fotografías aparece “Marge” usando el vestido mientras posa para varias portadas de revista en el mundo de la moda, así como una fotografía de la colección que se encuentra en el recinto museístico.

De acuerdo con un comunicado Palombo expresó: “’Marge Simpson en Mondrian es una pieza del arte pop símbolo de la belleza, la libertad y la emancipación de la mujer, al igual que la visión de Yves Saint Laurent, que ha revolucionado y anticipado los deseos de la mujer a través de su creatividad. Yves Saint Laurent fue un precursor, un visionario y su espíritu todavía está fresco y contemporáneo”.

"Marge Simpson in Mondrian (2013)" by aleXsandro Palombo at the Yves Saint Laurent Museum in Paris @museeyslparis https://t.co/MVOAxZZzol #MuseeYSLParis #PopArt #Mondrian #MargeSimpson pic.twitter.com/139E8WowN9

— aleXsandro Palombo (@PalomboArtist) 11 de marzo de 2019