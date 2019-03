Alex Fernández quiere ser auténtico y revolucionar el mariachi

“Todo el mundo me decía que era un género para la gente más grande, que era anticuado, que las nuevas generaciones están escuchando otras cosas, que las tendencias eran diferentes, pero esa es la música que me gusta, quiero ser auténtico, yo no voy a cambiar de género por alguna tendencia o hacer algo que no me guste porque es la moda”, dijo Alex Fernández en conferencia de prensa.

El cantante mexicano Alex Fernández quiere revolucionar la música de mariachi pensando en las nuevas generaciones, y asegura que escogió ese estilo musical porque siempre le ha gustado y no por intentar ser una copia de su padre Alejandro Fernández o de su abuelo Vicente Fernández.

“Todo el mundo me decía que era un género para la gente más grande, que era anticuado, que las nuevas generaciones están escuchando otras cosas, que las tendencias eran diferentes, pero esa es la música que me gusta, quiero ser auténtico, yo no voy a cambiar de género por alguna tendencia o hacer algo que no me guste porque es la moda”, dijo Alex Fernández en conferencia de prensa.

El cantante afirmó que respeta y significa un gran honor pertenecer a la dinastía Fernández y por ello trata de superarse día con día, sin embargo, él busca hacer algo propio, “que me va a diferenciar, por eso estoy buscando revolucionar un poco el mariachi, rejuvenecerlo para llegar a las nuevas generaciones”.

“Nunca pienso en que si mi abuelo o mi papá hicieron algo o que tengo que hacer algo diferente, simplemente hago lo que quiero, como me siento, algo natural”, reiteró.

No obstante, el intérprete de la música vernácula aclaró que el sueño de ser cantante ha sido gracias al apoyo de su familia, “a mí siempre me ha gustado cantar, yo nací con la música y obviamente siempre he tenido a mis maestros que son mi papá y mi abuelo, que siempre me han dado los mejores consejos, yo me divierto y estoy aprendiendo muchas cosas cada día”.

Alex Fernández promociona su álbum “Sigue la dinastía”, que consta de 11 temas, en su mayoría seleccionados por Vicente Fernández, y del cual se han desprendido los sencillos “Te amaré” y “Lo primero que haría”.

Asimismo, durante la conferencia, Vicente Fernández, quien es el manager de su nieto, a través de un video le deseó suerte por la presentación de su disco, y dijo: “ahí les encargo a mi potrillo más chiquito, cuídenmelo mucho”.

A lo que Alex Fernández respondió: “Yo me inclino por mi abuelo, a mi papá lo respeto mucho, pero yo no pensaba ser cantante, aunque he cantado toda la vida, fue un 10 de mayo que le pedí a mi abuelo la oportunidad de cantarle en el rancho a mi mamá, y al escucharme me dijo yo te voy a manejar y te voy a hacer un disco y te voy a lanzar de cantante”.

Y aunque su padre no quería que fuera cantante, ha sido su guía para afrontar los riesgos, “mi papá se preocupaba mucho cuando se enteró que iba a ser cantante, me decía: ‘no hijo’ y yo le respondía: ‘¿qué no crees en mí?’, y era porque me decía que no todo es de colores, que también esta carrera tiene su lado negativo, pero al final me dijo: ’si este es tu sueño yo no te voy a cortar las alas’ “.

Por otro lado, el “pequeño potrillo” informó que aunque aún no hay nada definido, en una plática salió el proyecto de grabar una canción Vicente, Alejandro y Alex, “además mi papá quiere que hagamos una gira, que lo acompañe en algunos conciertos, pero también falta definir fechas y otras cosas”.