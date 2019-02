Alejandro Fernández y fanáticos felicitan a “Chente” en su cumpleaños

El cantante Alejandro Fernández publicó en su cuenta en Twitter un video que hizo para su padre Vicente Fernández, quien este domingo 17 de febrero celebra 79 años de vida.

“Dios me regaló un gran padre, felicidades mi viejo, te amo!!!”, posteó junto al clip de medio segundo de duración en el que se muestran diversas imágenes que marcan el crecimiento de “El potrillo” junto a su padre.

En la primera fotografía, en blanco y negro, Don Vicente sostiene en brazos a Alex, quien es un bebé de alrededor de un año, luego se muestra otra donde ambos están de frente, Alex ya más crecido, y una más en color sepia.

Posteriormente aparecen ambos con trajes de charro, Alex ya como un joven apuesto, escenas que continúan con fotos de los dos cantando juntos y compartiendo escenario, hasta la última donde el hijo adulto abraza al padre, quien luce ya bastantes canas y uno de sus acostumbrados sombreros.

A unas horas de su publicación, el video ya superaba las 16 mil reproducciones, los dos mil 400 likes, más de 246 retuits y alrededor de 150 comentarios, algunos de países como Argentina, Chile, España y Brasil, en los que usuarias felicitaban a “su suegro” y otros reconocían el gran trabajo de Vicente Fernández.

Por su parte, el festejado originario de Guadalajara, compartió un día antes con sus seguidores de Instagram un pedazo de una de sus canciones favoritas de su nuevo álbum “Más romántico que nunca”, en cuyo video aparece sentado frente a una mesa con un caballito en las manos y una botella al lado.

Vicente Fernández aparece con traje de charro color arena y un moño rojo en el cuello cantando: “Si tú ya no me quieres no te calles, que duela lo que tenga que doler, no quiero andar vagando por las calles, llorando por perder a mi mujer”.

El video corresponde a su tema “En la cárcel de tu adiós”, publicado en julio del año pasado. Sin embargo “Chente” pregunta a sus seguidores si ya descargaron la canción los que aprovecharon el posteo para felicitarlo y enviarle bendiciones y abrazos.