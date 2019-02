Alejandra Ávalos afirma que ha sido víctima de fraude

La cantante y actriz mexicana Alejandra Ávalos declaró que tomará medidas precautorias contra Ángel Sánchez, “quien nos ha venido haciendo fraude a los artistas con los pagos por nuestro trabajo”.

En conferencia de prensa, realizada hoy en un restaurante de Polanco, Ávalos comentó que ella, así como otros actores, comediantes y cantantes han sido objeto de fraude por parte de ese individuo que se hace pasar con el seudónimo de Ángel Sánchez, pero su nombre real es José Alfredo Sánchez de la Rosa.

“Es una persona que ha venido desde hace un año teniendo este tipo de conducta”, aseguró la intérprete mexicana.

Relató que recibió en septiembre de 2018 una llamada de Sánchez, quien trabaja en una agencia, para saber si estaba interesada en conducir en el canal de Multimedios Televisión de Monterrey, Nuevo León, el programa ´Vivalavi’ durante una semana, tiempo en que estaba promoviendo su disco ´México majestuoso´”.

Ávalos aceptó porque esa persona (Sánchez) le dijo que había llevado a otros artistas, por lo que confió en él.

“Me dijo no te preocupes voy a llevar la logística de tu viaje y voy a conseguir con la empresa de Monterrey que te den tu boleto, hospedaje y alimentos y tú vas a conducir tres horas diarias en el programa”, explicó.

Al final, la cantante asegura que nunca recibió el pago de esa conducción y cuando preguntó a una persona de la empresa sobre ese dinero, éste le dijo que ya lo habían depositado.

Agregó que: “Sánchez le comentó que la empresa de Monterrey me iba a pagar hasta un mes después, hasta me reiteró no te desesperes, y de otra presentación que hice en un foro, me respondió, te pagarán tres meses después”.

Detalló que al mes de eso, se comunicó con Sánchez, aunque le fue difícil, lo logró, pero le contestaba de muy mala gana, y le decía que no era su culpa que Multimedios no pagara, aunque éste después le pagó solo la mitad, dinero que ya recibió.

Apuntó que ella y otros colegas como la cantante Rosenda Bernal, quien no pudo asistir por vivir en Estados Unidos, también pasaron por esto, por lo que tomarán acciones legales, aunque se abstuvo de decir cuándo y quiénes lo harán.