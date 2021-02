Actriz y cantante Danna Paola revela intento de abuso tras ser drogada en restaurante de España

La actriz y cantante Danna Paola reveló un intento de abuso en su contra tras ser drogada en un restaurante de España, donde grabó la serie de televisión “Élite”.

“De repente me dice ‘este era tu vaso, ¿no?’, y empiezo a platicar con él, e inmediatamente me empecé a sentir mal, me empecé a marear, me empezó a dar sueño y dije ‘me tengo que ir’.

“Estos ‘güeyes’ empezaron a quererse sobrepasar de la situación”, refirió Danna Paola en alusión a uno de tres hombres latinos que junto a un amigo de México que la había visitado conocieron en un restaurante de Madrid.

“No me acuerdo de qué pasó entre el lugar, cómo llegué a mi casa y cómo acabé en el hospital.

“Es algo que tu mamá siempre te dice que no debes hacer y que siempre haces, ‘no tomes nada de extraños, que nadie agarre tu vaso; no te ligues a extraños en cualquier lugar.

“Seamos conscientes de que por más fuertes y más independientes que seamos, no sabemos las intenciones de los demás”, hizo notar Danna Paola en un programa digital transmitido por YouTube.