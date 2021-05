“A mí no me importa el tamaño del ring”: ‘Canelo’ Álvarez habla ante polémica con Saunders

Uno de los temas que ha sonado en las últimas horas en Arlington, Texas, es la medida del cuadrilátero donde Saúl Canelo Álvarez buscará unificar los títulos super medianos ante el británico Billy Joe Saunders.

Primero, el inglés amenazó en que la pelea de este fin de semana sería cancelada debido al tamaño del ring, pero ya en redes sociales aclaró el malentendido por lo que todo parece indicar que sí se llevará a cabo dicho combate.

🗣️ Canelo y algunos miembros del Team Saunders intercambiando opiniones 🎥 @LargeBarstool pic.twitter.com/bGEPZK2we0 — ESPN KnockOut (@ESPNKnockOut) May 4, 2021

Sin embargo, esta actitud no cayó en gracia del pugilista tapatío, quien las clasificó como pretextos, aunque no le quitan el sueño de llevarse la victoria.

“Yo estoy enfocado en ganar el sábado, que él solucione los problemas que trae en la cabeza.

La verdad que a mí no me importa el tamaño del ring, yo voy a subirme a hacer mi trabajo como siempre, y no ha tenido esa excusa, ya han sido muchas, lo importante es que yo estoy enfocado en ganar sea como sea”.

Además, el tapatío se mostró un poco molesto por la actitud de Saunders, quien no se presento al careo de este martes.

“No es extraño, es una persona muy irresponsable, pone muchas excusas y la verdad es que no me preocupa, aquí estoy haciendo mi trabajo, es lo más importante, al final la vida pone a cada quien en su lugar”, comentó.

Por otra parte, el entrenador del Canelo, Eddy Reynoso destacó que esos comportamientos son provocados por los mismos miembros del equipo de Billy Joe, ya que al final el toma las decisiones, es el promotor de Matchboxing, Eddie Hearn.

“Son novatadas, esas que hacen, más bien de su equipo que yo creo que lo asesora (a Billy Joe Saunders), porque para sacar de balance a un equipo como el de nosotros pues es imposible, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo y ellos que hagan el de ellos, al final tienen que hacerle caso a Eddie Hearn, quien es el promotor y tiene que solucionar ese problema”.