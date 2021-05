“Lo que critican de mi hija, son jaladas”: Pepe Aguilar (VIDEO)

El cantante Pepe Aguilar habló sobre el escándalo en redes sociales desatado después de la interpretación del Himno Nacional Mexicano realizada por su hija, Ángela Aguilar.

Y es que la joven intérprete acudió a la pelea de Box de Saúl Álvarez “Canelo” contra Billy Joe Saunders, realizada ayer sábado en el AT&T Stadium en Estados Unidos.

Ahí, Ángela cantó el Himno Nacional, pero su estilo no agradó a algunas personas en redes sociales, que incluso piden que se aplique la ley contra la artista por, supuestamente, haber modificado el símbolo patrio.

En una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, Pepe Aguilar habló sobre este tema y resaltó que le sorprende “la capacidad de argüende de las redes sociales”. Añadió que muchas personas criticaron a su hija sin fundamento, aunque rechazó que saliera a defender a Ángela.

El cantante también, según internautas, “regañó” al público, ya que lo criticó por solo fijarse en los errores de gente que canta en vivo y apoyar a artistas que hacen playback.

” A ver g*eyes ¿por qué van ahí a gastarse su lana con cab*ones que hacen playback? Eso sí está a toda m*dre ¿no?sólo por que está de moda ¿verdad? No, no, no, no a mí no me salgan con tarugadas (…) hubo un error pero no lo que dicen”, confirmó.