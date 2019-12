​Silvia Pinal asegura que no ha estado peleada con Enrique Guzmán

“Yo nunca he estado peleada con él, ahí no hay pleito, hay una amistad de años"

Aunque durante muchos años Silvia Pinal y su expareja sentimental, el cantante Enrique Guzmán, han expuesto sus diferencias ante la prensa, la actriz asegura que jamás han estado peleados.

“Yo nunca he estado peleada con él, ahí no hay pleito, hay una amistad de años. Afortunadamente, nos vemos para cualquier cosa que necesitamos y nos ayudamos, pero hasta ahí”, comentó la diva del cine mexicano durante la Época de Oro.

Luego de que en fecha reciente el Servicio de Administración Tributaria (SAT) congeló las cuentas de ahorro del intérprete de La plaga, Pinal dijo que sí le prestaría dinero para solventar sus gastos. “Si no pasa de 10 pesos, como no, encantada”, respondió entre risas.

Respecto a la relación que lleva con su nieta Frida Sofía, tras la guerra de dimes y diretes que ésta ha sostenido con su madre, la rockera Alejandra Guzmán en los últimos meses, la musa del cineasta Luis Buñuel aseguró que entre ellas existe mucho cariño.

“Conmigo hay cariño y amistad y siempre que nos vemos, nos vemos con mucho amor. No le he hablado, no sé dónde anda porque está trabajando y yo también, o sea que, difícilmente nos vemos”, apuntó.

Hace unos días, Silvia Pinal pidió que se le deje en paz a “La Guzmán”, referente a las supuestas cirugías que le han practicado en el rostro y que, según sus seguidores, no la han dejado atractiva.

“Déjenla en paz, es una linda mujer, una mujer trabajadora que ha tenido mucho éxito y a Dios gracias, tiene buena salud, o sea que, déjenla, déjenla”, exhortó.