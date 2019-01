Recomiendan a los Reyes Magos no adquirir juguetes “piratas”

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) recomienda no adquirir juguetes que no tengan etiquetas informativas, advertencias y medidas de precaución o bien que no garanticen la calidad del producto.

“Los juguetes irregulares pueden representar un riesgo para la salud de menores, al utilizar en su fabricación materiales que no garantizan la calidad sanitaria”, aseguró la Cofepris mediante un comunicado.

Asimismo, las pinturas utilizadas en juguetes irregulares “podrían no estar autorizadas y ser tóxicas al contener sustancias nocivas para la salud como el plomo”.

Por otra parte, es importante considerar la edad recomendada, ya que el uso inadecuado puede exponer a las niñas y niños a asfixia por ingestión de piezas pequeñas u obstrucción en fosas nasales y oídos.

Si se detectan anomalías o reacciones adversas a la salud a causa de los juguetes, es importante acudir al médico y reportar a la COFEPRIS al número telefónico gratuito 01800 0335050.