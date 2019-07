No usar preservativo conducta de riesgo

Siempre ha sido un tema tabú el uso del condón cuando estás en la intimidad con tu pareja.

A unos no les gusta, pues dicen que no se siente lo mismo.

Para otros, más vale prevenir que lamentar y prefieren utilizarlo para evitar el sida y enfermedades contagiosas, dándole prioridad a la vida de la persona y salud.

Mientras son peras o manzanas, lo real es que no usar condón es una de las conductas de riesgo que afectan la vida sexual del mexicano

La conducta de riesgo de no utilizar el condón con mujeres atractivas fue identificada, inicialmente, en un estudio realizado en la Universidad de Bristol, en Reino Unido.

CREENCIAS SOCIALES AFECTAN LA VIDA SEXUAL

Las últimas cifras sobre el uso del condón en nuestro país indican que las conductas de riesgo y las creencias sociales son aún las principales causas que afectan la vida sexual de los mexicanos.

Pese a la gran cantidad de información disponible, los hombres se inclinan por creencias erróneas: “con condón no se siente igual” o “no pasa nada si no usas condón con una mujer atractiva”.

Dicha tendencia fue identificada en un estudio realizado con hombres, de entre 18 y 69 años, por la Universidad de Bristol, en Southampton.

Los investigadores concluyeron que las probabilidades de usar condón con una pareja atractiva se reducen debido a que les brinda estatus y reconocimiento social con sus amigos, por lo que están dispuestos a arriesgar todo para conseguirlo.

En México, las cosas no son diferentes. El deseo por explorar cosas nuevas es denominador común entre los motivos que lleva a los hombres a “tener relaciones sexuales sin condón, pese a estar informados de sus posibles consecuencias”, expresa Javier Báez-Villaseñor, ex funcionario del Consejo Nacional para la Prevención y el Control del Sida (Conasida).

Como resultado de lo antes expuesto, en los últimos ocho años, el número de nuevos casos de VIH en jóvenes mexicanos se ha triplicado: Sólo en 2018 se reportaron 6 mil 274 contagios en personas, de entre 15 y 24 años, es decir, 284 % más en comparación con 2010.

