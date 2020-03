Gel antibacterial con alcohol, en lugar de proteger, hace que se adhieran más bacterias

El uso de gel antibacterial no elimina virus y bacterias, y podría incrementarlos, según médicos del Hospital General de México.

El lavado de manos es fundamental para evitar bacterias, como las que provocan la diarrea infecciosa, una de las enfermedades más comunes en los menores de cinco años, y que en los adultos representa un problema que puede ser muy serio.

El lavado correcto de manos con agua y jabón es entonces un elemento importante para disminuir su incidencia.

“El lavado no debe sustituirse con el uso de geles, todo mundo cree que con embarrarse el gel están protegidos pero no es así. En todo caso este producto debe utilizarse después de lavarse las manos y no con demasiada frecuencia porque además de resecar la piel, hace resistente a las bacterias”.

La probabilidad de infecciones se incrementa principalmente en la temporada de calor y cuando hay lluvias, y además, 99 por ciento de la población la ha padecido en su vida. En este caso, el manejo de alimentos y bebidas contaminados, heces fecales en el ambiente y hábitos higiénicos deficientes, son los principales focos de infección.