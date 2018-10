Fatiga muscular, síntoma postpoliomielitico que se confunde con la vejez

A pesar de que los casos de poliomielitis han disminuido en más de 99 por ciento a nivel mundial, el síndrome postpoliomielitico es una de las secuelas poco conocidas de la enfermedad, las cuales se suelen confundir con signos propios de la vejez.

Entre los síntomas de este síndrome, que aparecen 30 o 40 años después de haber tenido poliomielitis, se encuentran fatiga muscular, articular, atrofia muscular, dificultad para dormir, depresión, las cuales afectan entre 60 y 80 por ciento de las personas que tuvieron el padecimiento, de acuerdo con diversos estudios.

“El síndrome es progresivo, degenerativo, pero es tratable”, indicó el doctor Jorge Eufracio Téllez, quien a la edad de 10 años de edad fue diagnosticado con polio.

Ahora, con 69 años, el también ginecólogo, estudia el síndrome postpoliomielitico, mismo que le impidió continuar con su labor como médico cirujano.

“Empecé a sentirme debilitado de mis piernas. Estaba haciendo una cesárea, me caí en la sala de operaciones, me levanté y continué. Después me empecé a sentir más débil de las piernas, estaban más atróficas”, apuntó.

Los síntomas del síndrome, dijo Téllez, a menudo son confundidos con los signos de la vejez, pues los médicos no saben que existe este síndrome.

Lo anterior mencionó es a consecuencia de que ya no se estudia la poliomielitis, pues es una afección que presentó a nivel mundial 37 casos, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En el marco del Día Mundial de Lucha contra la Poliomielitis, que se conmemora cada 24 de octubre, Jorge Téllez afirmó que para evitar nuevos casos de poliomielitis, es importante la vacunación en edades tempranas, pues esta enfermedad afecta de manera regular a niños menores de 5 años.

En este sentido, el director asociado de economía de la salud, Sanofi Pasteur Latinoamerica, Juan Guillermo López, explicó que a nivel mundial se vacunan de manera anual más de 100 millones de niños.

“Por estar vacunando se evitan tres millones de muertes. Si yo me vacuno contra la influenza, también los protejo a ustedes”, acotó.

Por su parte, la directora médica para tos ferina, polio, HiB y meningitis, de la farmacéutica Sanofi Pasteur Latinoamerica, Lucia Bricks, expuso la importancia de la vacunación, dado que la polio es más difícil de erradicar que la viruela.

Lo anterior, debido a que la mayoría de las personas con polio uno, dos o tres no presentan síntomas, esto dificulta su detección y por ende, la erradicación total.

“Es importante la vacunación contra la polio, pues no se sabe cuándo puede ocurrir un nuevo brote a nivel mundial”, aseguró.

La especialista exhortó a los padres de familia a acudir al médico ante cualquier síntoma que pudieran presentar sus hijos como fiebre, cansancio, cefalea, vómitos, rigidez del cuello y dolores en el cuello.

Para lograr el objetivo de erradicación, comentó, es importante cambiar a la vacuna inactivada de polio, que presenta mayor seguridad y efectividad.

Este tipo vacunas combinadas, subrayó, son capaces de proteger mayor número de enfermedades, las cuales representan una opción para reducir el número de inyecciones, esto se refleja en una menor cantidad de visitas al médico.