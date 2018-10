El sexo oral cuida tu corazón

Increíble, pero cierto: Hacer el sexo oral ayuda a cuidar tu corazón.

Según especialistas, esta práctica combate los problemas cardiacos que puedan tener las personas.

Con esta noticia que se difunde en redes sociales, ahora sí “nadie” podrá negar que es bueno para la salud practicar el sexo oral, sin importar en la categoría que caigan tus estándares.

Sí, así como lo lees, la ciencia médica hizo la investigación correspondiente y llegó a esta conclusión, además de aceptar los beneficios de salud que resultan de esta práctica.

Según los epidemiólogos del New England Reseach Institut, los hombres que tienen más de una sesión de sexo oral a la semana tenían un 50% menos de probabilidad de sufrir enfermedades del corazón y curiosamente, uno de los beneficios de esta práctica en los hombres es que les mejora el olfato gracias a la prolactina, que estimula el bulbo olfatorio.

Ahora sí que adiós a los pretextos y a disfrutar de todo el placer que nos regala el sexo oral.

¿QUÉ PASA EN TU CUERPO CON EL SEXO ORAL?

Como en un tema polémico, y habrá mucha gente que no crea, la ciencia médica explica lo que pasa en tu cuerpo cuando practicas el sexo oral.

Cuando se le hace sexo oral a una mujer, se libera una hormona llamada oxitocina (la hormona de la felicidad), así como DHEA.

Esas increíbles secreciones del cerebro no sólo dan placer y te ponen de buen humor, sino que también reducen el riesgo de contraer enfermedades del corazón y el mal del cáncer.

Por si lo anterior no es suficiente, la ciencia te ayuda para convencer a tu pareja, novio, ‘free’, esposo o esposa, amante, amigo o amiga con derechos.

Hay evidencia científica que sugiere que realizar el sexo oral es más premio para uno mismo que trabajo, pues el otro también recibe una buena cantidad de químicos cerebrales que pueden, al final, mejorar la salud y la felicidad.

Como quien dice, es un intercambio de felicidad, una correspondencia mutua, pues no sólo tú recibes los beneficios ¡sino que tu pareja también!

Ahora ya no tienes excusas para no tener sexo oral, pues si no lo haces por placer (¿habrá alguien que no le guste?), ahora lo deberás realizar por salud.

Recuerden que las enfermedades del corazón son una de las principales razones de mortalidad en mujeres, así como el cáncer.

Aunque a muchos les parece fantástico hacer el sexo oral, para otros no lo es tanto, pero lo destacable es ahora los beneficios que tiene para la salud.

Aunque el sexo oral NO es para todos, es de vital importancia analizar y no ignorar sus beneficios hacia la salud.

Aunque a muchas personas les da vergüenza y pena recibir sexo oral, ahora hay que meditar su importancia y los beneficios para la salud.

OTROS BENEFICIOS

Además de que causa un enorme placer, el sexo oral tiene distintos beneficios, los cuales te decimos a continuación:

1.- MEJORA EL HUMOR

Según un estudio de la Universidad Estatal de Nueva York, al hacer sexo oral, se liberan hormonas como cortisol, estrona y oxitocina que influyen en el humor, sobre todo para la persona que los está recibiendo.

2.- HOMBRES FELICES

The Canadian Journal of Human Sexuality publicó un estudio en el que se afirmó que los hombres disfrutan más del sexo oral que las mujeres.

De los 1 500 hombres y mujeres entre 18 y 24 años a quienes se les hizo el estudio, sólo el 28% de las mujeres admitió que la práctica es placentera.

3.- MEJORA LAS ERECCIONES

Según lo indicado por el portal NetDoctor, los hombres que reciben sexo oral tienen mejor calidad en sus erecciones.

4.- REDUCE EL RIESGO DE PREECLAMPSIA

Una investigación publicada en el Journal of Reproductive Immunology, asegura que ingerir el semen durante el sexo oral, fortalece el sistema inmunológico y previene enfermedades del corazón y la hipertensión.

Y en las mujeres embarazadas, disminuye el riesgo de preeclampsia.

5.- MEJORA LA CALIDAD DEL SUEÑO

El semen contiene diversas sustancias como la melatonina, la cual ayuda a dormir mejor.

6.- MEJORES ORGASMOS

En el caso de las mujeres, el sexo oral practicado hacia ellas les permite llegar antes al orgasmo y a disfrutar más de la relación y a ellos les estimula sexualmente y les da más felicidad.

Así que ya lo saben estimados lectores: cuando tenga pleitos de pareja, haga el sexo oral para solucionar los problemas del corazón.