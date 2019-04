El Paketaxo puede causar cáncer e hipertensión

Económica y popular la botana que no falta en ninguna reunión totalmente al alcance de cualquiera. Sin embargo esta no es una buena opción; una alerta publicada por la revista de “El Poder del Consumidor” que no tienen ningún nutriente y por el contrario los ingredientes contienen un alto número de dañinos para la salud, calorías, grasas saturadas y sodio, contiene nueve gramos de grasas por porción de 30 gramos, en ellas dos gramos provienen de grasas saturadas, las cuales aumentan el colesterol malo.

Paketaxo está realizado con glutamato monosódico, un adictivo químico que provoca un tipo de adicción a la botana; además contiene el colorante caramelo IV, el cual es considerado carcinogénico, es decir, que produce cáncer.

Cada una de las frituras en el paquete contiene un aditivo llamado TBHQ, un conservador de productos que también incita al consumo. Dicho aditivo relacionado con tumores, hipertrofia hepática, efectos neurotóxicos, convulsiones y parálisis.