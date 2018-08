El juego estimula la comunicación, creatividad y memoria especialista

La actividad lúdica (juego) es importante en el desarrollo de los niños, y en adultos ayuda a conservar la memoria y retrasar la aparición de Alzheimer, afirmó la psicóloga Xóchitl González.

La directora del Centro de Psicología Infantil dijo que a través del juego los menores de edad pueden expresar sus emociones y tener disposición a hablar de lo que les sucede, creando lazos afectivos y de comunicación con sus familiares.

Detalló que la actividad lúdica a cualquier edad, es un motor de imaginación y creatividad, pues incluso los adultos que llevan a cabo un breve juego de destreza pueden ser más creativos al retomar su trabajo.

“Los juegos de construir estimulan la memoria, la atención, la capacidad viso-perceptual y si esto lo llevamos a temas de la escuela, ayuda en la lectoescritura, en habilidades para las matemáticas, son muy buenos en procesos cognitivos más que emocionales”, subrayó.

Durante el taller “El juego como herramienta para crear una verdadera conexión emocional con tu hijo”, organizado por Mercado Libre, Xóchitl González mencionó que los juegos de interacción ayudan a crear los vínculos de convivencia y comunicación entre padres e hijos.

Por naturaleza, a los menores (sobre todo antes de la edad escolar) les gusta jugar pues es la forma de comunicarse, por lo que es importante que los padres estén atentos si un infante se mantiene alejado de las actividades lúdicas.

“Un niño que no juega nos puede estar diciendo que no está sano, que está aislado, que tiene su autoestima baja; un niño que no juega hay que ponerle atención porque nos está hablando de que algo no está bien y se está prendiendo una alarma”, subrayó.

La experta en psicología infantil mencionó que actualmente se pueden elegir y adquirir los juguetes hasta en plataformas comerciales, en la cual padres e hijos pueden decidir el producto que más les convenga y el esperar la entrega del mismo les crea una emoción similar a la que se tiene cuando van a llegar los Reyes Magos.