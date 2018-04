Daños a la rodilla por inadecuada forma de hacer ejercicio

El 40 por ciento de los daños que se producen a la rodilla, como desgaste de cartílago o desgarre de ligamento que requieren cirugías, se debe a la inadecuada forma de realizar actividades físicas, afirmó el especialista en cirugía articular y astroscopia, José Manuel Díaz Campuzano.

El director de la Clínica de Rodillas explicó que prácticas que se ponen de moda como el crossfit, ponen en riesgo esta parte del cuerpo, ya que las personas las realizan sin instrucciones de personal certificado o sin el equipo necesario.

En conferencia de prensa, dijo que estos daños se complican al no existir un adecuado y oportuno diagnóstico. Destacó que no todos los médicos tienen conocimientos especializados para dar una adecuada atención, y reconoció que otro factor que impide un correcto tratamiento es que las intervenciones quirúrgicas son costosas, por lo que no es una posibilidad para todas las personas.

Díaz Campuzano impulso la Clínica de Rodillas como un programa que permite acercar la medicina de alta especialidad a un precio accesible, además de contar con programas de profesionalización para encontrar alternativas antes de la intervención quirúrgica.

“Todos los médicos que participan en la clínica cuentan con capacitación certificada y constantemente se están actualizando; los costos de esta capacitación lo obtenemos de las mismas industrias farmacéuticas”, agregó.

Este programa hizo que el cirujano obtuviera el premio “World Innovation & Quality Health”, en la categoría de Arco de Oro en Alemania, después de que fuera nominado por Grupo Bid International. Es la primera vez que una iniciativa mexicana recibe este reconocimiento.

El programa de la Clinica de Rodillas busca ofrecer descuentos como ayuda financiera a las personas que más lo necesitan, y un ejemplo de ellos es que los adultos mayores en su clínica reciben hasta 20 por ciento de descuento.

José Manuel Díaz señaló que la principal manera de prevenir es atender cualquier indicio de malestar en la rodilla, así como seguir los tratamientos y terapias. “El paciente correo el riesgo de empeorar, si no toma los medicamentos y atenciones adecuadas”, enfatizó.