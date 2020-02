Cuidado, hay deportes que pueden dañar tu vista

La vista es uno de los aspectos que más descuidamos cuando practicamos cualquier actividad física, sin embargo, son muchos los deportes que podrían ponerla en peligro. Por regla general todas las actividades en las que se incluyan pelotas pequeñas, palos o raquetas son potencialmente peligrosas para los ojos.

En urgencias, los accidentes oculares con mayor número de ingresos son los producidos jugando al golf, al tenis, al pádel y al hockey. También los que se originan por el contacto con otra persona o el golpe ocasional y fortuito con otro jugador como el fútbol, el boxeo, el baloncesto o el rugby.

Si nadas con lentillas podrías sufrir una infección ocular y si corres o prácticas ejercicios al aire libre sin gafas de sol, con protección adecuada, el sol y el viento podrían causarte problemas en la vista.

Cuando aprendemos a montar en bicicleta, en patines o patinete, solemos protegernos la cabeza, las rodillas y los codos, pero muy pocas veces reparamos en la vista. La exposición solar ya es una posible causante de lesiones oculares.

Muchas veces habrás escuchado aquello de que los accidentes fortuitos, esos que ocurren por una distracción o por tropezar con un objeto sin más, son los peores. Este aspecto no desaparece cuando practicamos deportes. Nuestro cuerpo puede lesionarse por un fallo personal, pero también por motivos inesperados. Sí, las primeras veces, utilizar un complemento que proteja los ojos es incómodo, pero piensa que estás evitando males mayores. Un alto porcentaje de las intervenciones médicas que se realizan por accidentes oculares se originan por el desprendimiento de retina, la fractura de los huesos orbitarios, lesiones en los párpados o el globo ocular o el ingreso de cuerpos extraños en el ojo.

Aunque en muchas actividades está recomendado el uso de protección ocular, al no ser obligatorio, los participantes prefieren no utilizarlo. Como hemos mencionado anteriormente, un mínimo descuido podría afectar la vista. Si llevas gafas recetadas, es importante que no sean las de uso diario. Un golpe o un pelotazo podría astillar el cristal y lastimarte los ojos, además de la consecuencias del golpe. Para practicar deporte y cuidar tu vista es importante que las gafas sean de policarbonato, por su resistencia, y además que las adquieras en sitios especializados para garantizar su eficacia.