‘Coronavirus’ llegará a México, advierte Salud

A decir de Hugo López-Gatell, subsecretario, ya existe, no obstante, un protocolo de preparación y respuesta

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que el coronavirus sí llegará a México, pero que el Gobierno de la República tiene listo todo un protocolo de preparación y respuesta, por lo que hizo un llamado a la población a mantener la calma.

De acuerdo con el funcionario federal, hay 2 mil 800 casos confirmados del coronavirus a nivel mundial, de los que 2 mil 775 están ubicados en China y el resto distribuidos en otros países, pero que en México no se han detectado casos.

Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que por el momento no hay ningún caso, pero que no se debe descartar la llegada del virus y que por ello se mantiene la vigilancia en aeropuertos, puertos y fronteras mediante filtros para detectar a personas que podrían estar enfermas.

Además, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud afirmó que las aerolíneas están colaborando para detectar a personas que vienen de China por si presentan algún síntoma.

“Les garantizó que el virus va a llegar a México; no es algo que me guste, pero tenemos que tenerlo muy claro y decirlo con veracidad. Hasta ahorita no; hasta ahorita tenemos siete casos sospechosos; se han hecho las pruebas de laboratorio y se han descartado”, refirió López-Gatell.

Ante tal escenario, señaló que la propia Organización Panamericana de la Salud (OPS) reconoció que México, al mismo tiempo que Estados Unidos y Canadá, tiene la capacidad diagnóstica que se establece en el protocolo técnico de la Organización Mundial de la Salud (OMS), además de que se cuenta con una serie de medidas de prevención, preparación y respuesta.

Explicó que conforme la enfermedad se propague en otros países, la consideración de que una persona contrajo el virus por visitar China ya no será un criterio útil “porque podrá ser que alguien proveniente de otro lugar sea quien introduzca el virus a México”.

Hasta el momento, por el coronavirus han muerto 81 personas, sin embargo, el subsecretario indicó que el índice de letalidad, que se obtiene del total de personas fallecidas respecto a las que tienen la enfermedad, es de 2.9 por ciento.

López-Gatell pidió a la población no alarmarse, pero sí mantenerse atenta a la información que emitan las autoridades de salud.

“En fenómenos de salud pública nunca hay que perderles la atención, la vista, pero eso no quiere decir angustiarse de más, preocuparse de más.

“Es decir, hay que mantener un cuidadoso balance entre saber que hay un problema que atender y atenderlo, y decirlo de manera clara y transparente, pero no caer en pánico; el pánico es muy, muy negativo para responder ordenadamente a los fenómenos de salud”, dijo.

Sobre el tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que hasta ahora no existen problemas y que México “afortunadamente es de los países más preparados y con menos riesgos por la afectación de este virus para que estemos tranquilos; desde luego atentos, pero tranquilos”.

VAN 131 MUERTOS EN CHINA

Con las muertes de 25 personas más se elevó a 131 el número de víctimas mortales por el coronavirus en China.

Los últimos decesos fueron reportados en la provincia de Hubei, en cuya capital, Wuhan, s dio el brote del virus a finales de 2019.

En cuanto a los hospitalizados por el coronavirus , 228 permanecen en estado crítico.

Mientras, los casos en Hubei se ubicaron en 3 mil 554.

Ello, luego de que se registraran 840 más en la provincia de Hubei.