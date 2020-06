Avantes siete pruebas serológicas para Covid-19

Siete son las pruebas serológicas para Covid-19 que han recibido el aval de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Para tal efecto, la dependencia federal está trabajando de la mano del Instituto Nacional de Nutrición y Ciencias Médicas, y de TecSalud del Tecnológico de Monterrey.

Lo anterior, a través de un protocolo de evaluación en conjunto.

Las pruebas serológicas a las que la Cofepris les ha dado su aval consisten en un análisis de sangre para detectar anticuerpos contra el Covid-19.

Mientras, Abbott Laboratories Inc., Beijing Diagret Biotechnologies Co., Ltd, Hangzhou Biotest Biotech Co. Ltd, AllTest Biotech Co. Ltd, SD Biosensor, Inc., Abon Biopharm (Hagzhou) Co.,Ltd y Genrui Biotech Inc., son sus fabricantes.