FERNANDO ALBERTO CRISANTO

¿Qué información recibió el presidente de la República para ordenar la suspensión de actividades de su gobierno, ocurrida desde el jueves 26 de marzo?

Los efectos de la contingencia sanitaria provocada por el Covid-19, que ahora se perciben en México, son muy pocos; lo grave, explican los especialistas, se vivirá en las próximas tres semanas.

En las primeras dos, el tema de salud será determinante porque aumentarán los casos de propagación, pero en tres semanas la parte económica y social será más grave.

Por ejemplo, se estima que faltarán recursos para adquirir satisfactores esenciales; y la escasez de alimentos se reflejará no sólo en los sectores más desprotegidos.

Los gobiernos, en todos sus niveles, deben prepararse para la atención de la pandemia con medidas sanitarias, hospitales, medicamentos, equipo y especialistas; pero también tienen que prepararse para que a los mexicanos no les falten alimentos.

Si eso no lo consiguen, acarreará otras consecuencias como la exacerbación de la inseguridad y la inestabilidad social.

Ante este escenario, que se construyó con otros datos que tiene un sector del gobierno federal, se han tomado medidas aceleradas como el anuncio de la Fase dos el martes 24 de marzo y la suspensión de actividades del gobierno federal a partir del jueves 26.

Una semana antes, el 19 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo una reunión de gabinete y recibió un informe, cuyos datos pusieron a temblar a los presentes.

Las cifras de posibles contagios en México y el número potencial de muertos por la pandemia del Covid-19 son alarmantes.

Al coronavirus no lo detendrá nada, tarde que temprano infectará a un porcentaje muy alto de la población, casi el 70 por ciento, la mayoría será asintomática y sin mayores consecuencias, pero los casos graves pueden llegar a 900 mil personas infectadas con la necesidad de atención hospitalaria en unidades de medicina intensiva, y respiradores.

Aun así, las defunciones serán de miles de mexicanos.

Esos datos manejados por el secretario de Salud, Jorge Alcocer, no le gustaron al presidente López Obrador porque rompieron con toda su estrategia.

Los especialistas e investigadores del sector Salud cuentan con algoritmos y fórmulas matemáticas que confirmaron que se tomaron tarde las medidas preventivas adoptadas.

El escenario de que se puede llegar a 900 mil personas infectadas graves, molestó a López Obrador porque eso lo obligó a ordenar medidas que había desechado.

El cambio fue definitivo y propició que el gobierno federal suspendiera temporalmente sus actividades no sustantivas y sólo dejo temas prioritarios para no paralizar toda la administración.

En esa misma fecha, el Consejo de Salubridad General, que no se había reunido aunque es la autoridad en una pandemia como la que afecta a México, en su primera sesión extraordinaria, reconoció la enfermedad provocada por el Covid-19 como grave y de atención prioritaria.

Una segunda medida que se tomó a partir de esos datos fue la suspensión parcial de labores en áreas no prioritarias del gobierno federal a partir del lunes 23 de marzo y se generalizó a partir del jueves 26 y, por lo pronto, se extenderá hasta el 19 de abril.

En la misma reunión se habló de acciones más severas como que el Ejército y la Marina manejen hospitales dedicados a la atención de la pandemia y resguarden con la Guardia Nacional el resto de las instituciones sanitarias para llevar un control estricto de la aplicación de las medidas ordenadas por el presidente López Obrador.

El mandatario rechazó tajantemente la posibilidad de una etapa posterior y más grave, como ordenar el aislamiento obligatorio, para lo cual tendrían que implementar una vigilancia militar en las calles para que cumplan todos los mexicanos con resguardarse en sus casas.

Militares y marinos, en el corto plazo, tendrán la obligación de impedir que se rompa el orden público en los hospitales, ante una demanda exagerada de servicios por el número de personas contagiadas que se estima habrán.

Advirtieron al Pesidente y a sus secretarios de los difíciles tiempo que vienen por el mayor riesgo de contagios.

Cristian Morales, representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y de la Organización Mundial de la Salud en México alertó que el brote del Covid-19 podría provocar que el país entre en toque de queda o cuarentena absoluta para evitar que el virus se siga propagando.

“En algún momento. Algunos países han llegado, como en Chile por ejemplo, al toque de queda, entre las 10 de la noche y creo que las cinco de la mañana, nadie puede transitar en las ciudades.

“En otros países de Europa se está implementando cuarentena absoluta en las casas. Eso corresponde a la fase que están viviendo esas regiones.

“Es probable que en México tengamos que llegar a esas medidas, no hay que extrañarse, son medidas justamente que están dando efecto”, explicó quien no descartó esa posibilidad que irrita y rechaza el presidente mexicano.

Eso es sólo por el tema Salud, queda pendiente lo económico y social.

Los alimentos son una preocupación latente, porque los precios de los básicos van al alza no sólo por los comerciantes sino porque empiezan a escasear productos importados, como el frijol, que ni siquiera caro lo venden en los mercados internacionales.

En temas de Seguridad, hay un asunto que preocupa a los responsables de la Inteligencia, quienes estiman que el crimen organizado adquiera negocios en quiebra para lavar dinero, ya que el escenario de la bancarrota está cada día más latente, sin importar el tamaño de las empresas y los consorcios.

La crisis de salud y económica tendrán que pasar, pero los capos de la droga pueden construir con recursos líquidos no cuantiosos un imperio de negocios legales.

Esos son los otros datos que no quería escuchar el presidente López Obrador.

Apenas empezó una primavera que puede ser maldita para los mexicanos y su gobierno.

