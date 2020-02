No se endeudará a México para salvar a PEMEX

Andrés Manuel López Obrador anunció que Pemex tiene todo su apoyo y además su autoridad moral y política, lo mismo que la Comisión Federal de Electricidad.

Ante la insistencia d elos reporteros en la conferencia mañanera, el Presidente se negó a informar sobre la capitalización de la empresa petrolera porque aún no tiene el dato; probablemente se lo presentarán mañana, dijo.

Eso si, adelantó que le será quitada la carga fiscal a Pemex.

Como la reportera insistía en pedirle datos concretos , intentó evadir el tema felictándola por lo buena periodista que es, le dijo que “no hay duda es de que Pemex tiene todo nuestro respaldo”.

ExPlicó que “en una ocasión (dijo) que nos quitábamos hasta la camisa por ayudar a los pobres, a la gente humilde y dije también que, si era necesario, pasábamos a una fase superior, pasábamos de la austeridad republicana a la pobreza franciscana para liberar fondos en beneficio de la gente.”

Ahora, remachó, “digo lo mismo: para apoyar a Pemex no hay límites, porque es una empresa estratégica, fundamental para la nación; una empresa que ha sido muy maltratada, por decir lo menos, una empresa que fue saqueada, sobre todo en este periodo neoliberal de las empresas con más corrupción en el mundo”.

Explicó que Pemex es el ejemplo más claro de cómo la política neoliberal fue de pillaje, de saqueo; además, por la manera que engañaron que con la Reforma Energética Pemex iba a consolidarse, modernizarse, tener estándares de productividad de los más altos del mundo. “Pura mentira, puro engaño, pura corrupción”.

Los periodistas insistieron de dónde sladrá el dinero para la capitalización de la petrolera.

López Obrador dijo que del presupuesto, de los ahorros que se están consiguiendo. “Por ejemplo, se hablaba inicialmente de mil 500 millones de dólares adicionales, eso es nada más lo que vamos ahorrar en el combate al robo de combustible, pero va a haber más que eso. Y no nos afecta en el ejercicio del presupuesto porque estamos apalancados; tenemos presupuesto suficiente para financiar los programas de Bienestar”.

Expolicó que el gobierno no tiene ningún problema, “de modo que no vamos a recurrir a deuda, no vamos a caer en déficit, no van a aumentar los impuestos, no va a haber gasolinazos. Vamos a salir sin problema”.

Explicó que la recaudación va bien, no hay problemas de debilitamiento del peso, no existen problemas de inflación y se están creando empleos.

“Y es muy probable que estemos creciendo y vamos a crecer más”, enfatizó.

Reiteró que no habrá problemas “para solventar todos nuestros compromisos, vamos a cumplir todos los compromisos que tenemos, o sea, Pemex nunca va a incumplir con un compromiso de deuda, vamos a pagar puntualmente todos nuestros compromisos (por que) …tenemos mucha fortaleza económica en México, ahora más que nunca; y la fortaleza, aunque parezca algo subjetivo, tiene que ver con la autoridad moral, tiene que ver con el que ya no hay la corrupción que había antes”.

El compromiso, concluyó, es que el gobierno pueda “resolver con los recursos que tenemos sin endeudar al país. O sea, el propósito es cumplir el compromiso de no endeudar al país, de no crear déficit, que podamos tener finanzas públicas sanas y en equilibrio. Ese es el propósito”.