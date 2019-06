Ex beisbolista “Big Papi” Ortiz recibe balazo en pierna en Santo Domingo

El ex cañonero de Medias Rojas de Boston, de Grandes Ligas, recibió el impacto en una pierna, por lo que fue llevado a un hospital de la capital dominicana para recibir atención médica especializada.

El ex beisbolista dominicano David “Big Papi” Ortiz recibió un balazo en una pierna, durante un intento de robo que sufrió cuando se encontraba en un establecimiento comercial en Santo Domingo, República Dominicana.

El ex cañonero de Medias Rojas de Boston, de Grandes Ligas, recibió el impacto en una pierna, por lo que fue llevado a un hospital de la capital dominicana para recibir atención médica especializada.

Este es el video que circula en redes sociales del momento en que David Ortiz “Big Papi” es agredido con arma de fuego en República Dominicana. pic.twitter.com/CRV3llcBgV — Guillermo Schutz (@memo_schutz) 10 de junio de 2019

El portal oficial de la Liga Mayor de Beisbol (MLB) informó que “Big Papi” sigue siendo atendido por los médicos, según reportó el señor Leo Ortiz, padre del destacado ex jugador de los “patirrojos”, campeones de la Serie Mundial 2018.

“Sólo me dijeron que David estaba herido y que lo llevaron a un centro médico, pero no me dijeron su estado de salud actual o en donde está siendo atendido”, dijo Leo Ortiz.

De 43 años de edad, David “Big Papi” Ortiz conectó 541 jonrones en su carrera en Grandes Ligas y llevó a Medias Rojas de Boston a la conquista de tres campeonatos de Serie Mundial, antes de retirarse después de la temporada 2016.