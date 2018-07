En próximo Congreso participará el mayor número de mujeres en la historia

La LXIV legislatura que tomará posesión el 1° de septiembre próximo, podría ser, según los datos preliminares, la que se conforme por mayor número de mujeres en la historia del país, reduciéndose así la brecha en la paridad de género tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados.

Según los datos del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del Instituto Nacional Electoral (INE), el Congreso de la Unión podría quedar conformado por 240 diputadas y 63 senadoras, lo que coloca a las mujeres en casi una paridad con los hombres.

Además de la paridad de género, como resultado de la elección en los distritos con más del 60 por ciento de la población indígena, ahora se contará con 13 representantes de sus comunidades en el Congreso, de los cuales cuatro serán mujeres, lo que por primera vez ocurre en la historia del país.

Pero la integración del Congreso de la Unión no es resultado de una “graciosa concesión” sino producto de esfuerzos de los últimos 20 años de la lucha de un grupo de mujeres, de reformas constitucionales y de la voluntad de las autoridades electorales, dijo a Notimex la politóloga Flavia Freidenberg.

“Una democracia sin mujeres en sus instituciones no es una democracia, por tanto creo que todos los demócratas debemos estar muy orgullosos que por fin en México se va hacer justicia y va a tener una representación igualitaria en el Congreso de la Unión y en varios Congresos estatales”, añadió en entrevista.

La también investigadora Titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), consideró que la primera valoración es que se hizo justicia en la integración de las Cámaras en función de la integración del padrón electoral.

“Claro que no es una concesión, es algo que cualquier persona con sentido común se da cuenta. Esto es el resultado del esfuerzo de los demócratas por hacer que las democracias sean incluyentes”, dijo a Notimex, al opinar que nada asegura que el que haya más mujeres como legisladoras implica que vayan a ser feministas o que tendrán agenda de género”.

“Una esperaría (que se impulsará una agenda de género), pero ser feminista no es una cuestión hormonal, ser feminista es una concesión política, con lo cual puedes tener mujeres feministas y legisladoras que impulsen agendas de igualdad sustantiva”, dijo al parafrasear a la doctora en filosofía, Diana Maffía.

Esta nueva integración legislativa se da 65 años de aquel 3 de julio de 1955, cuando por vez primera las mujeres votaron en México y entre otros, a que en septiembre de 2017, el INE, aprobó que para el proceso electoral 2017-2018 al menos dos de las cinco listas de representación proporcional sean encabezadas por mujeres.

Para el caso de diputaciones federales por el principio de representación proporcional, “de las cinco listas por circunscripción electoral, al menos dos deberán estar encabezadas por fórmulas de un mismo género”, acordó el INE.

Y es que la actual conformación de la Cámara Alta es de 51 por ciento de varones y 49 por ciento de mujeres; en 2012, era de 67.2 por ciento de varones y 32.8 por ciento de mujeres; 2006, 82.8, varones y 17.2, mujeres.

En el año 2000, 84.4 eran varones y 15.6, mujeres; en 1997, 85.2, varones y 14.8, mujeres; en 1994, 87.5, varones y 12.5, mujeres; 1991, 92.2, varones y 7.8, mujeres y 1988, 84.4 varones y 15.6, mujeres.

A su vez, la Cámara de Diputados estaba conformada en 2015 por 57.4 hombres y 42.6 mujeres; en 2012, 63 por ciento de hombres y 37 por ciento de mujeres; en 2009, 71.6 hombres y 28.4 mujeres; 2006, 77.2 hombres y 22.8 mujeres.

Para 2003, la integración de la Cámara Baja era de 77 por ciento de varones y 23 por ciento de mujeres; en el 2000,83.4 varones y 16.6 mujeres; en 1997, 82.8 por ciento de varones y 17.2, mujeres; 1994, 85 por ciento de varones y 15 por ciento de mujeres; 1991, 92.6 varones y 7.4 mujeres y, 88.2, varones y 11.8, mujeres.

En entrevista por separado, la senadora del PRI, Diva Hadamira Gastélum Bajo, consideró que la nueva integración del Congreso de la Unión es resultado de la lucha de mujeres que se dio por muchos años e incluso dijo, hay quienes actualmente quieren llevar “agua a su molino”, en este tema en el que ni siquiera tuvieron nada que ver.

Se trata, anotó la legisladora priista, de una lucha de más de cien años y que tocó fondo con el tema de las llamadas “Juanitas”, esto es, un grupo de mujeres que en 2009, fueron postuladas para algún cargo que posteriormente renunciaron a favor de un varón.

La sentencia en este caso, “nos vino a dar la necesidad de hacer muchas cosas y de arreglar la Ley”, recordó.

Destacó además que la iniciativa de reforma a la legislación electoral -que firmó y envió el Presidente Enrique Peña Nieto al Congreso de la Unión en 2013 para que el 50 por ciento de las candidaturas en el Congreso de la Unión sean para mujeres-, “hoy es una realidad”.

Ello, “porque durante muchas elecciones los partidos sacaban campana y decían: ya va la mitad de las mujeres y nosotras decíamos que no queríamos la mitad de las candidatas, queríamos la integración de las Cámaras que es distinto. La paridad no es número, no somos palitos y bolitas para que se crean que somos número”.

De tal suerte que la participación política es un derecho que no nos han dejado ejercer a plenitud, “porque ahorita va haber paridad en las Cámaras pero nos falta un montón: el Poder Judicial, los órganos autónomos, las Cámaras”.

Y es que en noviembre del 2012 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEOPJF, ordenó a los partidos políticos otorgar el 40 por ciento de las candidaturas, fallo que el movimiento feminista consideró insuficiente, dado que los institutos buscarían burlar la ley para evitar cumplir con ese porcentaje.

A decir del senador del PRD, Agustín Basave Benítez, es “esplendida” la próxima integración paritaria del Congreso de la Unión, ya que pone a México a la vanguardia a nivel mundial.

“Espléndida, creo que México por lo menos está a la vanguardia en materia paritaria. Si lo que he leído es correcto, va haber más mujeres que hombres en el Senado, espléndido, es una magnífica noticia y en la Cámara de Diputados, casi parejo, mitad y mitad”.

“Me parece una estupenda noticia, que bueno que al menos en eso, México esté en la vanguardia”, subrayó.